Houve indisposição entre os diretórios nacional e do Paraná

O presidente nacional do MDB, deputado paulista Baleia Rossi, interveio no diretório estadual do MDB no Paraná. A direção estadual, então presidida pelo deputado estadual Anibelli Neto, seria substituída por uma comissão provisória formada pelas bancadas estadual e federal do partido. Só que, nesta quinta-feira, Anibellinho, como é conhecido, confirmou que terá convenção conforme planejado.

Na quarta, já havia explicado o caso (veja vídeo abaixo).

Hoje, em contato com o npdiario, o presidente informou que todos os interessados poderão participar, inclusive de forma presencial. O evento político será neste sábado, dia 27, no Hotel Aladin, Rua Lourenço Pinto, 440, das nove às 13 horas.

O MDB do Paraná planeja lançar o ex-senador Roberto Requião ao governo do Paraná e, com isso, atrair candidatos à Câmara e Assembleia Legislativa.

Na ordem do dia estão as eleições do Diretório Estadual e suplentes, da Comissão Executiva e suplentes, e dos titulares do Conselho Fiscal. A chapa inscrita tem dez prefeitos, deputados federais e estadual.

O ex-deputado federal e ex-presidente da sigla, João Arruda, também disse hoje para a reportagem que a convenção será realizada normalmente e, se precisar, a legenda entra na Justiça e ganha. Ele ainda pertence à Executiva Nacional do MDB.

Leia também a matéria publicada ontem : https://npdiario.com/politica/mdb-nacional-dissolve-diretorio-do-parana/

Ordem do dia (segundo o edital):

• Eleição, por voto direto e secreto, do Diretório Estadual do MDB do Paraná, que será constituído de 71 Membros Titulares e de 23 Membros Suplentes;

• Eleição, por voto direto e secreto, de 12 Delegados Titulares e 12 Delegados Suplentes à Convenção Nacional;

• Eleição por voto, direto e secreto, dos 07 Membros Titulares da Comissão de Ética e Disciplina e 07 Membros Suplentes;

• Eleição, por voto direto e secreto, da Comissão Executiva e seus Suplentes, pelo Diretório Estadual eleito, imediatamente após a Convenção ou nos 5 dias subsequentes.

• Eleição, por voto direto e secreto, dos 05 Membros Titulares do Conselho Fiscal e 05 Membros Suplentes pelo Diretório Estadual eleito, imediatamente após a Convenção ou nos 5 dias subsequentes.

• Eleição do Diretório Estadual do MDB do Paraná, constituído de 71 membros titulares e de 23 suplentes; 12 delegados titulares e 12 suplentes da Convenção Nacional; 7 membros titulares da Comissão de Ética e Disciplina e 7 suplentes;

• Eleição da Comissão Executiva e suplentes, pelo Diretório Estadual eleito, imediatamente após a Convenção ou nos cinco dias subsequentes;

• Eleição dos cinco membros titulares do Conselho Fiscal e cinco suplentes pelo Diretório Estadual eleito, imediatamente após a Convenção ou nos cinco dias subsequentes.