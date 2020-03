Médico acusado por corrupção passiva em Cornélio Procópio

O Ministério Público do Paraná, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Cornélio Procópio, ofereceu denúncia criminal por corrupção passiva contra um médico que atende pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com a denúncia, o médico teria solicitado e recebido indevidamente de um paciente R$ 3 mil para fazer uma cirurgia, realizada na Santa Casa de Misericórdia e custeada pelo SUS.

O fato ocorreu em 26 de novembro de 2018, no consultório particular do médico, e só nesta sexta-feira, dia seis, foi tornado público pelo MP.

(Autos nº. 1315-16.2020.8.16.0075)