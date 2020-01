Mendigo vira meme e polemiza em Santo Antônio da Platina (vídeos)

Ele tem carro e casas e pede dinheiro no centro da cidade

Desde o final do ano passado, Davi Lucas (fotos e vídeos) se transformou em atração e muitos comentários em Santo Antônio da Platina e região. No início da tarde desta segunda-feira, dia seis, estacionou seu Del Rey GL ano 1988 na rua Munhoz da Rocha (foto) , o protegeu com panos e plásticos e foi “trabalhar” pedindo trocados como faz diariamente no centro da cidade.

Ele não é violento e nem usa drogas. Além do veículo possui duas casas próprias no bairro Aparecidinho III. Em entrevista ao npdiario admitiu, inclusive, que uma das residências é alugada para uma família.Ele tem 25 anos declarados, é aposentado (não revelou detalhes) e possui também o carro.

Consultado, o empresário e instrutor de trânsito Ivonei Clauer Bozi, informou que o Del Rey a álcool tem R$ 592,61 de pendências entre multa, seguro obrigatório e licenciamento, está no nome de Dirceu Silva e as placas são de Joaquim Távora.

Chamado jocosamente de “Marmita” pelos platinenses, eventualmente é confundido com outro esmolador apelidado de “Piolho”, embora não se pareçam fisicamente. Vive sozinho e ostensivamente sujo.Não tem esposa e nem filhos.

Perguntado, por quais razões não trabalha, evitou responder.As opiniões sobre seu comportamento são variadas, mas o caso virou controvérsia.

