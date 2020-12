Crianças se impressionaram com as motos e agradeceram os mimos

O Moto Clube Insanos fez uma ação social distribuindo brinquedos no feriado de Natal para crianças carentes de Siqueira Campos.

Os integrantes visitaram a Casa Lar, e, conforme informou Baru, diretor da divisão siqueirense, foi muito gratificante ver o sorriso dos menores recebendo presentes e se divertindo. Os veículos em que estavam também atraíram a atenção.

Compartilhar o prazer sobre duas rodas é uma atividade cada vez mais apreciada no mundo do motociclismo. Com este intuito é que nasceu a entidade, que organiza atividades em conjunto. E quando menos se espera, está formada uma grande aliança de amigos que têm em comum a paixão pelas motocicletas e a vontade de se socializar em aventuras e eventos bem alinhavados.