Motoqueiros tentam fugir da polícia platinense

Detidos na rodovia BR-153

Em patrulhamento nas imediações da Rua Benedito Lúcio Machado (Vila Claro) neste início de ano, PMs avistaram motocicleta de cor preta, sem placa, com dois indivíduos, sendo conduzida de forma suspeita, e ao verem a viatura empreenderam fuga sentido rodovia BR-153, em Santo Antônio da Platina.

Procedido acompanhamento tático com sinais luminosos e sonoros por grande extensão da via, a dupla na moto não acatou a ordem de parada, além de a todo momento fazer manobra perigosa pela contramão colocando em risco outros veículos e ainda simulava estar armada, colocando as mãos na cintura e passando algo um para o outro.

Nas proximidades da Cafeeira 2 Irmãos, novamente foi dada voz de parada aos indivíduos que jogaram a moto para o acostamento do lado contrário da rodovia, quando o condutor perdeu o controle de direção resultando em queda. De imediato a equipe procedeu a abordagem dos dois indivíduos, já conhecidos no meio policial pelos envolvimentos em roubos, posse de arma e extorsão.

A moto não possuía alerta de furto/roubo e o licenciamento estava em dia. Diante dos fatos, o veículo foi apreendido no pátio da 4ª Cia, onde também lavrado um Termo Circunstanciado em desfavor do condutor por direção perigosa.