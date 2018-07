MP de Andirá participa de Campanha do Agasalho

Roupas, calçados e cobertores

Numa iniciativa louvável, o Ministério Público de Andirá está participando da Campanha do Agasalho 2018 promovido pela instituição no Paraná.

As doações estão sendo recebidas na sede do MP, em caixas com a identificação visual da campanha.

No Estado, já foram arrecadados aproximadamente 8 mil peças de roupas, na maioria agasalhos, e cobertores já foram doados a instituições beneficentes de todo o estado, durante a Campanha do Agasalho 2018 do Ministério Público do Paraná, iniciada em junho. A iniciativa é voltada a membros, servidores e estagiários do MPPR, além de familiares, amigos e todos que queiram contribuir.

Entre os itens entregues, destacam-se roupas masculinas, femininas e infantis, calçados, peças íntimas, toalhas, lençóis, produtos de higiene, além de 600 cobertores novos, 801 pares de meias, 150 cuecas e 24 toucas, comprados com dinheiro arrecadado entre integrantes da instituição em Curitiba.

A campanha vai até o fim do mês de julho.