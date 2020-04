Crack causou homicídio; mulher continua presa em Tomazina

Outro homem esfaqueado prossegue estável

A servente de pedreiro Angelita Slivinski (foto), de 38 anos, matou a facadas João Miguel Silva, 65, feriu outro de 59 na noite deste domingo, dia 26, em Tomazina.

Ela, que admitiu para a polícia civil ser usuária de drogas, passou o domingo com amigos bebendo num bar.

À noite, foi até a residência da vítima, na avenida Tomas Lins de Alencar, no centro da cidade onde estavam os dois e acabou consumando o crime.

O desafeto de 59 anos não corre risco de morte. A faca foi apreendida.

O homem que foi esfaqueado, logo após retomar a consciência já na Santa Casa de Jacarezinho, afirmou que os três combinaram de fazer um jantar (arroz com frango) na casa da vítima do homicídio, onde em dado momento, a mulher quis fazer uso de crack, sendo repreendida por eles, e na sequência furtou R$100,00 dele e guardou no sutiã. Neste momento, os dois pediram para que fosse embor. Ela saiu, mas retornou pouco tempo depois e o esfaqueou e neste momento perdeu a consciência e disse não se lembrar de mais nada.

O homem (59 anos) foi encontrado ferido (golpes de faca) no quintal da casa e o senhor (65 anos), também esfaqueado, na varanda da sua residência, morto. Ambos foram socorridos. A faca utilizada no delito foi encontrada a 20 metros do local do crime. Ainda na casa encontrada uma lata (cor verde), já cortada para uso de “crack”.

Sobre a prisão – Ato contínuo ao crime, os PMs ficaram na preservação do local crime e outros saíram em diligências. Com base no relatado de testemunhas, identificaram a mulher como suspeita do crime, sendo ela encontrada e presa, por volta das 21h15m, na Rua Rachid Antônio, a 300 metros do local do crime, onde ela afirmou que compraria drogas num ponto de tráfico. Sua camiseta estava manchada de sangue, a qual também foi apreendida.

A mulher, conhecida no meio policial por envolvimento em outros crimes, Moradora na Rua Aurélia Franco Chueiri, Bairro Banco da Terra, em Tomazina, recebeu voz de prisão e foi encaminhada pra Delegacia de Polícia Civil de Tomazina, onde ainda confirmou sobre a situação dos R$ 100,00 no sutiã, todavia disse que havia perdido o dinheiro quando fugia da polícia. Ela ficou presa em flagrante.