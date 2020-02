Platinenses se unem em Mutirão para combater dengue (vídeos)

Todos pela redução da doença e do mosquito

Nesta quinta feira, dia 13, foram realizadas reuniões na prefeitura e no Tiro de Guerra de Santo Antônio da Platina, para discutir e planejar a execução do Mutirão de Combate a Dengue que será desencadeado no próximo sábado, dia 15. Inicialmente abrangerá os bairros Jardim Santo André, Bela Vista, Jardim Altvater (Sindicato)e, Jardim Murakami, Vila Rennó,centro, Vila Portuguesa, Santa Cruz, Vila Ribeiro, locais mais críticos da cidade.

Na sequência, outras regiões. É pedida a participação de todos e quanto mais voluntários, melhor.

A Ação realizará varreduras em busca de focos do mosquito Aedes Aegypti, levantamento de situações de riscos, distribuição de materiais explicativos, além de mobilizações de limpeza e coleta de lixo e contará com a colaboração de diversos setores da Sociedade, como Imprensa responsável, Polícia Militar, Secretaria Municipal de Saúde, Agentes comunitários, controle de endemias, secretaria municipal de Obras, Tiro de Guerra, Colégio Estadual Tiradentes, Corpo de Bombeiros, departamento municipal de Fiscalização, secretaria de Agricultura e Meio ambiente, MFC(Movimento Familiar Cristão), Promoção Humana, Departamento de Trânsito, entre outros

Nas fotos e vídeos, sargento Marcos Santos(TG); coordenadores de Cidade do MFC Katiely e Cristiano Coelho, Secretário municipal de Obras Everton José Panegada, Representante da Secretaria municipal de Saúde, Tatiane Nespoli, Coordenadora Promoção Humana, Águida Tramontim, Cristiane Reis, agente comunitária, Secretário de Agricultura Meio Ambiente, Luis Carlos; Janderson Antônio Figueiredo, do departamento de Fiscalização, João Batista Pereira, do Centro de Controle de Endemias.

O Colégio Estadual Tiradentes também dá um ótimo exemplo.

Nesta quinta-feira, dia 13, acompanhados de uma professora, os alunos fizeram limpeza no pátio do estabelecimento de ensino e também em seu entorno, colaborando na campanha (fotos abaixo).