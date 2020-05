Operação conjunta apreende quase R$ 22 mil em Santo Antônio

Investigações continuam para averiguar origem do dinheiro

Na manhã desta terça-feira, dia 13, às 06h30m, o valor de R$ 21.899,00 foi apreendido numa casa na rua Odete Cândido da Silva, localizada no bairro Álvaro de Abreu em Santo Antônio da Platina. Segundo as investigações, acredita-se que o dinheiro tenha relação com os roubos ocorrido recentemente na zona rural ou tráfico de drogas.

De acordo com os Policiais Civis e Militares, autoridades ativas no caso, o deslocamento até o endereço aconteceu devido a um mandado judicial de busca e apreensão. No local, a mãe do acusado e seu companheiro receberam a abordagem.

O procurado não estava presente no momento, entretanto, ainda assim, buscas foram realizadas pelos cães de faro do 2º Batalhão da Polícia Militar: Loki e Troia. Com a ajuda dos animais, os policiais conseguiram localizar o dinheiro embaixo de uma cama de casal.

A mãe do possível traficante afirmou que há chances do dinheiro ser do filho e acrescentou que diariamente ele fraquenta o local, bem como informou que diversas pessoas vinham ao seu endereço procurá-lo.

Devido a probabilidade de narcotráfico o valor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civilde Santo Antônio da Platina.