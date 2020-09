Operação Ostensividade II prende viciado platinense

Objetivo é reforçar o policiamento através de abordagens em busca de arma, drogas e foragidos

Na noite desta quarta-feira, dia nove, às 23h15m, a Operação Ostensividade II foi realizada em Santo Antônio da Platina. De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, um homem foi preso com maconha na rua Antônio Rezende, bairro Bela Manhã.

Ao identificar o suspeito, foi constatado que também havia contra ele um mandado de prisão por revogação de benefício. Foi encaminhado ao Departamento Penitenciário.