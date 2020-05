‘Operação Paz no Campo’ avança em Santo Antônio da Platina

A “Operação Paz no Campo”, deflagrada pela Polícia Militar, vem colhendo resultados extremamente positivos recapturando cinco foragidos da cadeia pública platinense e realizando mais três prisões por tráfico de drogas, indivíduos envolvidos em crimes recentes na área rural de Santo Antônio da Platina.

No último dia sete, lideranças da agropecuária do Norte Pioneiro promoveram reunião no Centro de Eventos de Santo Antônio da Platina com o objetivo de reunir também forças da segurança pública e alinhavar formas de combater os frequentes crimes cometidos na zona rural da região (veja link no final desta matéria). O comandante da 4ª Cia da PM, capitão Marcos Alarcon (fogo principal) esteve presente.

Nesta sexta-feira, dia 22, por volta das 10h30m, na Rua José Bonifácio, os PMs realizaram a prisão de um viciado de drogas, logo após adquirir entorpecente do traficante monitorado. Com o usuário de 18 anos foi apreendida maconha e uma arma de fogo (garrucha cal. 32), carregada pronta para o disparo, que estava no bolso de sua jaqueta. Realizada revista na casa do traficante, 21 anos, foi encontrada uma porção de maconha, que estava dentro de um estojo de óculos, no interior do seu guarda roupas.

Na mesma data, os Policiais Miliares realizaram a prisão de um marginal de 33 anos foragido da cadeia pública platinense, pelo crime de tráfico de drogas, por volta das 11h00m, na Rua Frei Henrique, sendo apreendida grande quantidade de drogas: aproximadamente ½ kg de maconha, crack, parte já pronta para venda, 107 Pinos Eppendorf vazios (utilizado para acondicionar cocaína), duas balanças de precisão e apetrechos utilizados para embalar drogas.

Ainda por volta das 15 horas de sexta, mais um resultado positivo da “Operação Paz no Campo”. Um jovem de 18 anos foi preso em posse de cocaína, quando chegava a sua residência, na Rua João Guilherme Peixe. Apreendidas cocaína (161 gramas), 26 saquinhos plásticos Zip (utilizada para embalar cocaína) e um rolo de papel alumínio. Dentro da sua casa localizada uma arma de fogo (garrucha cal. 32), que estava escondida dentro do forno do fogão.

Além do foragido também preso por tráfico de drogas, na Rua Frei Henrique, acima citado, mais quatro foragidos da cadeia pública platinense foram recapturados. O primeiro (35 anos) foi preso na última quarta-feira, dia 20, por volta das 22h40m no Aparecidinho II, sendo também apreendida maconha com o elemento.

O segundo foi preso na quinta, dia 21 por volta das 12h30m, na Bairro Álvaro de Abreu. O terceiro foi recapturado na mesma data, por volta 16h30m, sendo encontrado na casa de sua namorada, na Rua Antônio Teixeira Resende.

O quarto foragido, com mandado de prisão por tráfico de drogas, sabendo da intensificação das operações policiais militares, se entregou nesta sexta por volta 15 horas na Sede da 4ª Companhia da Polícia Militar de Santo Antônio da Platina, sendo reencaminhado para carceragem do DEPEN(Departamento Penitenciário).

A “Operação Paz no Campo” continuará de forma incisiva, através de cumprimento de mandados judiciais, prisões por tráfico de drogas, pois é um crime este diretamente ligado a roubos e furtos ocorridos, bem como já foi intensificado policiamento ostensivo e preventivo nas áreas rurais.

