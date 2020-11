Palhares é agredido durante campanha em Jacarezinho

Boletim de Ocorrência foi lavrado para investigar quem foi o mandante da agressão

O candidato a prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares (PSD), foi agredido enquanto cumpria uma agenda na manhã desta quarta-feira, dia 11, no bairro Nossa Senhora das Graças, justamente um dos locais de maior receptividade ao político durante esta campanha eleitoral.

Um Boletim de Ocorrência foi lavrado para investigar o ocorrido, já que o autor da agressão estava com sinais nítidos de embriaguez e chegou a dizer que teria recebido R$ 20 para atacar Palhares. O agressor estava também com uma faca e foi contido por populares, sendo posteriormente preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para providências legais.

“A gente lamenta que ainda exista pessoas que hajam desta forma. Esta é a quinta ou sexta vez que eu estive no Nossa Senhora das Graças e sempre passando de casa em casa fui muito bem recebido por todos. Este é um bairro de pessoas boas, trabalhadoras. O que aconteceu hoje foi uma situação isolada, que em absolutamente nada representa minha relação com os moradores”, pontua Palhares, que sofreu um pequeno corte.

“De qualquer forma minha campanha, que é limpa e séria, continua da mesma forma. Jamais vou deixar me amedrontar por qualquer coisa do tipo e vou continuar andando bairro por bairro até o fim da campanha. E faço questão de pedir aos meus eleitores que tratem os adversários com respeito”, completa Marcelo Palhares.

Após a confecção do Boletim de Ocorrência, Palhares retomou a agenda e segue conversando com moradores de Jacarezinho, expondo os projetos de geração de emprego e renda, saúde, moradia popular, pavimentação de ruas, educação e demais áreas da gestão pública.