Parceria doa cestas básicas em Santo Antônio da Platina

Especialmente para o programa Mesa Brasil do Sesc

A 1 RM Academia concluiu uma recente ação social em Santo Antônio da Platina.

Todos sabemos as reais dificuldades que muitos segmentos do mercado estão passando por causa da Covid 19, queda no orçamento, escassez de clientes, dívidas etc. Impressionante que mesmo com todos os motivos para estarem preocupados com o seu negócio, algumas empresas se sensibilizam com a situação.

A empresa promoveu iniciativa, nas qual as novas matrículas ou rematrículas que optaram pelos planos a partir de seis meses, além de desconto, tiveram doadas uma cesta básica para o programa Mesa Brasil do Sesc (Serviço Social do Comércio).

Nas imagens aparecem Mariza Degaspari Arantes (técnica de atividades ), Renata Fernandes Botelho (técnica de atividades) e Mayara Braga Teixeira(secretária da academia).

Mesa Brasil Sesc é uma rede nacional de bancos de alimentos contra a fome e o desperdício. Seu objetivo é contribuir para a promoção da cidadania e a melhoria da qualidade de vida de pessoas em situação de pobreza, em uma perspectiva de inclusão social. Trata-se essencialmente de um Programa de Segurança Alimentar e Nutricional, baseado em ações educativas e de distribuição de alimentos excedentes ou fora dos padrões de comercialização, mas que ainda podem ser consumidos.