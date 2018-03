Pedro Lupion recebe Medalha de Mérito da Casa Militar

O deputado estadual Pedro Lupion(DEM) recebeu nesta semana a Medalha de Mérito da Casa Militar, denominada Coronel PM Euclides Silveira do Valle. A solenidade aconteceu no Palácio Iguaçu com várias autoridades, entre elas o governador Beto Richa (os dois na foto).

A honraria foi sancionada pelo próprio governador Beto Richa em dezembro de 2017, com o intuito de condecorar militares estaduais e federais, civis e instituições públicas ou privadas que tenham se destacado por relevante participação em prol das atividades da Casa Militar.

A indicação deve recair em civil de reputação ilibada, em soldado que esteja no Excepcional Comportamento e em oficial ou praça que não tenha sido punido pelo cometimento de falta grave, ou, em qualquer caso, não tenha sido punido pelo cometimento de faltas atentatórias às instituições ou ao Estado, aos direitos humanos fundamentais ou aquelas de natureza desonrosa.