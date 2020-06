PM descobre golpe com cartão e prende estelionatários

Eles são paulistas e quase levaram cartão com senhas

A Polícia Militar de Santo Antônio da Platina recebeu solicitação neste final de semana de uma mulher relatando ter sido vítima de um golpe e que um indivíduo estaria indo até seu apartamento buscar seu cartão de crédito.

A solicitante disse que recebeu ligação informando que teriam realizado compra com seu cartão e que ela não reconheceu, em seguida solicitaram para contatar a “suposta Central 0800”, onde ela confirmou os dados pessoais, números e senha. Depois, era para fazer uma carta junto com o cartão e que um funcionário coletaria o envelope. Com isso, a vítima desconfiou e ligou para sua gerente, que orientou acionar a Polícia Militar pois se tratava de golpe.

A PM conseguiu abordar o motociclista (25 anos), morador de São Bernardo do Campo/SP, que alegou ter sido contratado para a coleta dos documentos. No celular do indivíduo, pode-se constatar diversas mensagens do possível empregador com endereços e imagens de cartões a serem coletados e qual banco ele representaria. Numa dessas imagens, conseguiram identificar mais uma vítima, que aguardava para entregar o cartão.

Neste ínterim, o abordado confessou ter praticado o estelionato com um comparsa, que teria fugido provavelmente para o estado de São Paulo. A Agência Local de Inteligência fez contato com a Polícia Militar do 31º BPM/I, de Ourinhos/SP e lá os policiais fizeram uma pesquisa junto às empresas de ônibus e identificaram o indivíduo, que comprara passagem para a Capital paulista.

Os Policiais Paulistas conseguiram abordar o comparsa (21 anos) dentro do ônibus, que confessou ter praticado estelionato em várias cidades do Paraná com o cúmplice e em sua bagagem foram encontradas 11 máquinas de cartão e 3 cartões de vítimas.