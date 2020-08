PM e SAMU evitam suicídio de mulher em Ibaiti

Em casos como esse ligue ao Centro de Valorização da Vida (188)

Na madrugada desta segunda-feira, dia 16, às 00h40m, uma mulher de 45 anos tentou suicídio no Viaduto da Gralha Azul, localizado na rodovia BR-153, em Ibaiti.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, a Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) foi ao endereço após ser avisada pela Rádio Patrulha. No lugar, um policial ficou na parte debaixo do viaduto dialogando com a vítima, enquanto os demais aproveitaram a distração para contê-la.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve presente no local e ela foi encaminhada ao Hospital de Campanha para atendimento médico.