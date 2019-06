PM evita suicídio de mulher em Santo Antônio da Platina (vídeo)

Um homem avisou a PM que sua ex-namorada estava querendo se matar, após ingerir bebida alcoólica , na ponte da Vila Setti em torno de meia-noite e meia de hoje, sexta-feira, dia 14.

A rádio-patrulha e a ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) foram até o local, na BR-153, e em conversa com o solicitante, o qual é ex-namorado, tomaram conhecimento de que havia tido um desentendimento, decidiu romper o relacionamento, mas a moça não aceitou.

Em seguida, comunicou que cometeria suicídio pulando da passarela. No momento em que as equipes estavam ouvindo o solicitante, sua namorada saiu correndo e subiu na ponte, sendo que havia um buraco na grade de proteção com isso escalou traspassando metade do seu corpo para fora. O momento foi de muita tensão.

As equipes correram em direção da mulher e conseguiram segurá-la pela perna evitando que saltasse.

Estava muito alterada,sendo necessário acionar o corpo de bombeiros e encaminhá-la até o Pronto Socorro, onde foi medicada.

Minutos depois, pediu para ir ao banheiro e tentou se cortar com uma agulha, ferindo seu punho.