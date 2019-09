PM multa homem em R$ 24 mil por posse de aves

Em Barra do Jacaré

Policiais Militares do 4º Pelotão Ambiental e integrantes do Instituto Ambiental do Paraná, de Jacarezinho, apreenderam nesta terça-feira, dia 24, 48 aves silvestres nativas da região numa residência na cidade de Barra do Jacaré.

Depois de denúncia anônima as equipes foram até a casa indicada, onde encontraram as aves em gaiolas e viveiros, espécimes da fauna silvestre nativa como Sabiá-poca, trinca-ferro, sabiá-laranjeira e um papagaio.

O homem foi autuado em R$ 24 mil e responderá TC (Termo Circunstanciado) pelo crime de caçar espécie da fauna nativa. Ele já teve mais de 60 pássaros apreendidos em 2015, sendo portanto reincidente.

Segundo o chefe da Regional do IAP, Marcos Antônio Pinto, o criador tem que ser cadastrado no sistema, recolher taxas e ter em seu plantel somente pássaros identificados e registrados vindos de criadouros comerciais.