Foi na noite desta segunda-feira no centro platinense

Preso em flagrante por dirigir embriagado na noite desta segunda-feira, dia 22, um homem bateu num poste e num muro com seu VW Fusca no Pronto-Socorro Municipal, na rua Joaquim Ribeiro Mendes, perto do CEDI (Centro de Diagnóstico e Imagem), de Santo Antônio da Platina.

A Polícia Militar platinense atendeu a ocorrência e o etilômetro confirmou que ele estava bêbado.

Além disso, o carro tinha pendências tributárias e o condutor notificado.

Apreendido, o veículo foi recolhido ao pátio da 4ª. Companhia, onde ainda se encontra.