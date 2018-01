PM prende motorista embriagado em Carlópolis

Também estava com som alto demais no carro

A equipe ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) realizou abordagem em um veículo VW Gol com som excessivamente alto no início da madrugada deste sábado, dia 20.Durante a busca pessoal no condutor posteriormente identificado como Thaun Ramos Gomes (foto), foi observado que apresentava sinais de embriaguez, tais como hálito etílico, olhos avermelhados e vestes desalinhadas.

Foram encontradas duas garrafas de bebidas alcoólicas e uma lata de cerveja.

Indagado sobre a bebida, afirmou ter consumido vodka momentos antes de conduzir o veículo.

Foi oferecido o teste de estilometria ao condutor, porém se recusou a fazer. Diante dos fatos, foram lavradas as notificações cabíveis e dada voz de prisão ao jovem. Motivo: conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.