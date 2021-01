Ele tentou fugir em alta velocidade mas foi contido

A Rotam durante patrulhamento viu um Ford Ka, de cor prata e o condutor ao perceber a presença, fugiu na contramão da via e, em alta velocidade, colocou em risco sua vida e de terceiros. Foi na Rua 24 de Maio, centro de Santo Antônio da Platina.

A equipe iniciou acompanhamento tático com sinais sonoros e luminosos da viatura, sendo possível realizar abordagem. Em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado com o motorista ou com os passageiros do veículo, porém ele apresentava sinais de embriaguez, e ao ser submetido ao teste do bafômetro constatou-se 0,38 mg/l.

O indivíduo (37 anos) foi preso e autuado pelas infrações de trânsito.