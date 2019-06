Bandido morto pela PM de Ibaiti tinha várias passagens

No final da tarde desta quinta-feira, em torno de 18 horas, a ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) realizava patrulhamento pela Rua Margarida Franklin Gonçalves, Área Verde, local conhecido pela prática do tráfico de drogas nas proximidades de uma mata, em Ibaiti.

Ao ver indivíduo conhecido no meio, Alexandre dos Santos Roberto , deu voz de abordagem que não foi acatada. Na fuga, esse sacou de uma arma de fogo tipo pistola e os policiais para resguardar a segurança da equipe e de terceiros realizaram disparos que atingiram a região do abdômen e braço do indivíduo.



“Xandão”, como era conhecido, foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), porém não resistiu aos ferimentos entrando em óbito a caminho da Santa Casa de Jacarezinho.