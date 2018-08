PMs visitam e fazem doações para asilo de Joaquim Távora

Idosos aprovaram iniciativa

PMs da 4ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar fizeram recente visita ao Asilo São Vicente de Paula de Joaquim Távora e entregaram donativos como fraldas geriátricas, leite, produtos de higiene pessoal e de limpeza, que foram arrecadados após uma campanha de iniciativa dos próprios integrantes da corporação.

Os trinta e oito internos da unidade ficaram felizes com os visitantes com quem puderam trocar suas experiências, conhecer um pouco do trabalho e ter contato, inclusive, com o Lock e o Hórus, do Canil do 2º BPM.

O Subcomandante da 4ª Companhia PM, Aspirante a Oficial Paulo Vinícius Gomes Nogueira Sales, disse ser “muito gratificante passar um tempo com essas pessoas, ouvir suas histórias de vida, suas experiências e, principalmente, perceber o grande carinho que nutrem por nós, e os PMs que estiveram ficaram mais felizes que os próprios assistidos pelo asilo, pois a caridade revigora a alma imensamente”, assinalou.