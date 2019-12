Polícia caça bandido que tentou sequestrar criança em Santo Antônio (vídeo)

Divulgação do fato aconteceu ontem

No dia dez deste mês (uma terça-feira) às 10:47h, na Rua Coronel Capucho, centro de Santo Antônio da Platina, um indivíduo ainda não identificado tentou sequestrar uma criança de sete anos, a qual se desprendeu da mãe enquanto ela fazia o pagamento num estabelecimento comercial. Por acaso, o sequestrador e a menina cruzaram o caminho de uma parente da vítima que passava pelo local e reconheceu a criança e ao vê-la chorando a resgatou das mãos do bandido, o qual fugiu a pé.

Segundo relato da criança, ela estava brincando do lado de fora da loja e o elemento surgiu, a segurou pelo braço e disse que se gritasse iria matá-la.

A Polícia Civil está divulgando as imagens dos fatos para que o autor possa ser identificado.

Segundo o Delegado Rafael Guimarães “é bem provável que tal indivíduo não seja da cidade, porém até o momento não foi identificado e estamos divulgando o vídeo para que a população possa auxiliar. Caso alguém saiba quem é o rapaz , entre em contato com a Polícia Civil através do telefone 3534-8900 ou mesmo compareça na delegacia pessoalmente. O sigilo será preservado de quem contribuir com a solução do caso”.

Quem preferir avisar a Polícia Militar, favor ligar para o 190.

Dr. Rafael também assinalou que o ocorrido “serve de alerta a todos os pais e familiares…Atenção redobrada com as crianças, pois o intenso movimento no comércio naturalmente facilita a ação de pessoas mal intencionadas. Os pais acabam tirando a atenção dos filhos durantes as compras, que ficam mais vulneráveis e suscetíveis a situações como essa”

Rapto é reter através de violência, intimidação ou fraude uma mulher, com fins libidinosos. O crime de rapto, disposto no art. 219 do Código Penal, foi revogado pela Lei 11.106, de 2005. Já é aceito o uso do termo sequestro com fins libidinosos para substituir rapto. Sequestro é tirar a liberdade de alguém, mantendo-o em cárcere privado. Vale salientar que extorsão mediante sequestro é sequestrar pessoa com o fim de obter qualquer vantagem como resgate