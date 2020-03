Polícia Civil prende platinense de 19 anos

Ele cometeu crimes como tráfico de drogas

Polícia Civil deu cumprimento na tarde desta segunda-feira, dia dois, no Parque Pavão, a mandado de busca de indivíduo maior de idade (19 anos), mas que irá cumprir sanção de internação por fatos praticados durante a adolescência.

O delegado Rafael Guimarães explicou que o adulto apreendido cumprirá internação-sanção no Cense (Centro de Sócio-educação) pelo cometimento reiterado de crimes (como tráfico de drogas, porte de arma de fogo e violação de domicílio, por exemplo) durante sua fase juvenil, em razão do disposto no artigo 2, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente: “nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade”.

Participaram da busca,além do delegado,os investigadores José Ruy Bottas, Tiago Souza e Reinaldo Leopoldo.