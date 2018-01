Polícia Militar flagra rapaz com LSD em Santo Antônio da Platina

Adolescente de 17 anos também estava com maconha

A Polícia Militar apreendeu um menor na noite desta segunda-feira, dia 22, no Jardim Bela Vista, em Santo Antônio da Platina, após denúncias sobre seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Ele tinha LSD* e maconha.

O infrator conduzia um Corsa (obviamente sem habilitação) e seria abordado na rua Hélio Nogueira do Amaral, porém fugiu em alta velocidade. Na tentativa de escapada, jogou um tablete de maconha e acabou perdendo o controle da direção e foi parado.

Ao ser feita revista no automóvel, foi encontrado, escondido atrás do porta luvas, um tablete de maconha; as buscas continuaram e debaixo do tapete havia R$610,00. O jovem ainda informou possuir mais drogas em sua residência, localizada também no Jardim Bela Vista, onde foram apreendidas mais treze “pontos” de LSD. O menor foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina.

*O LSD (Dietilamida do Ácido Lisérgico) é uma das substâncias químicas mais potentes que altera o humor. É obtido a partir do ácido lisérgico, que se encontra num fungo que se desenvolve no centeio e em outros grãos. É produzido na forma de cristal em laboratórios ilegais.

O uso normalmente é feito pela via oral, colocando-se uma pequena gota do líquido embaixo da língua. Alguns usuários preferem, no entanto, colocar a substância em um pequeno pedaço de papel e, posteriormente, colocá-la sob a língua.É uma droga bastante forte, por isso poucas quantidades são necessárias para que haja um grande efeito. Estima-se que se uma pessoa utilizar uma dose de 50 microgramas, o efeito pode durar até 12 horas

O LSD provoca diversas sensações e alterações na capacidade de percepção. Dentre os principais efeitos, uma ampliação na capacidade de perceber cores e alterações na recepção de sons. Pode ocorrer também a chamada sinestesia, em que informações sensoriais misturam-se, sendo possível, por exemplo, ouvir uma cor. Além disso, a droga causa alterações na percepção de tempo e espaço. Em razão dessas sensações, a droga passou a ser usada principalmente em locais como shows e festas, que se tornam mais “divertidas e diferentes”. É importante frisar, no entanto, que os efeitos variam de pessoa para pessoa e têm relação direta com as doses utilizadas e com o estado emocional do usuário.

Apesar de algumas sensações experimentadas serem agradáveis para alguns usuários, é comum a ocorrência das chamadas “bad trips”. Esse quadro provoca ansiedade, pânico, e delírios que podem geras graves consequências, uma vez que a pessoa perde a capacidade de diferenciar o que é real do que não é.