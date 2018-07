Polícia Militar prende homem que abusava de adolescente deficiente

Em Ribeirão do Pinhal

Exclusivo: A Polícia Militar de Ribeirão do Pinhal prendeu em flagrante, na tarde desta sexta-feira, dia 20, numa casa da Vila Almeida, um homem de 63 anos acusado de crime sexual.

Segundo vizinhos e testemunhas, era frequente o modo com que o aposentado abusava da menina de 17 anos, deficiente física e intelectual, passando as mãos e beijando os seios, entre outros. A vítima era cuidada pela esposa do denunciado que aproveitava os instantes em que ficava sozinho para praticar o crime.

Ele confessou e disse ter sido “um momento de bobeira”.

A reportagem teve acesso aos detalhes e tirou uma fotografia do elemento, que permanece preso na carceragem local.

Participaram da bem sucedida ação o sargento Wilson e os soldados Cipriano e J.Pimentel.