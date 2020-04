Polícia Militar prende ladrão de motocicleta

Na sua residência na Vila Coelho neste sábado

Em posse de informação anônima indicando que um indivíduo estava em posse da Honda Bros 160, furtada nas proximidades do Cemitério São João Batista, as equipes realizaram patrulhamento nas imediações da residência do suspeito em torno das 2h30m da madrugada deste sábado, dia quatro, em Santo Antônio da Platina.

O elemento foi abordado então na sua casa, na Rua Sebastião de Souza Coelho ,Vila Coelho, e comprovado que estava com a moto (foto) , estacionada dentro do imóvel.

Dessa forma, o indivíduo foi preso e o veículo recuperado.