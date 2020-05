Policiais femininas doam sangue ao Hemocentro de Jacarezinho

Mobilização benéfica aumenta no Norte Pioneiro

Na última semana Policiais Militares da região de Ibaiti se mobilizaram e conseguiram fazer suas doações ao hemocentro de Jacarezinho, o que motivou algumas Policiais Femininas da Unidade.

As PMs em questão se sensibilizaram com a causa e também se voluntariaram nesta sexta-feira, dia 28, para a ação solidária que vem sendo motivada pelo comandante do 2º BPM, tenente-coronel Luiz Francisco Serra e que vem ganhando cada vez mais simpatizantes.

O hemocentro de Jacarezinho está com estoques reduzidos de bolsa de sangue devido a pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19) e iniciativas como essas são importantes, principalmente no que tange à conscientização da comunidade regional.

