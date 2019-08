Prefeito Zezão veta aumento dos subsídios dos vereadores

Iniciativa pode ser derrubada na câmara

O projeto aprovado por 5 a 4 no legislativo de Santo Antônio da Platina chegou nesta sexta-feira, dia 16, para sanção do prefeito Prefeito Zezão Coelho (foto).

O aumento previsto na iniciativa é de mais de 300%, com impacto no orçamento de R$ 351 mil por ano.

“Não concordo com a decisão desses vereadores e prefiro a opção dos quatro que estão ao lado da população”, afirmou o chefe do executivo, referindo-se à Luciano Vermelho(PTB), Miriam Bonomo (Podemos), Edson Muniz Bochecha(PHS) e Jé Vernier (PHS).

Zezão resolveu vetar a iniciativa, mas pode ser derrubado com maioria simples.

O aumento passará a valer em 2021 na próxima legislatura, caso pelo menos quatro dos cinco que já votaram favoravelmente repitam a opção. Assim, de R$ 998 saltará para R$ 4.251.