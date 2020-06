Preso após ameaçar trabalhador com espingarda em Carlópolis

Crime pode ter sido influenciado por um pedido de ajuda negado

Nesse fim de semana, um homem, de 68 anos foi preso na rua Benedito Sales, em Carlópolis. De acordo com a informações da vítima, ele entrou na loja em que trabalha com uma espingarda, momento no qual, com medo, fugiu do local.

O crime aconteceu após o homem entrar no estabelecimento pedindo ajuda para arrumar o carro, Ford/Verona GLX, que não estava funcionando, mas o funcionário negou, justificando estar ocupado.

Foi realizada busca no veículo e encontraram a arma, além de uma munição de calibre 22 e três munições cal. 38, em um pote de cor amarela. Também localizaram um facão de cabo de alumínio entalhado e uma faca de cozinha com o cabo rosa.

À vista disso, foi dada voz de prisão e ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.