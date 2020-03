Preso homem com cocaína e crack em Jacarezinho

Tentou engolir a droga

Na tarde de terça-feira, dia três, às 16 horas, um homem de 21 anos foi preso na Vila Scyllas, em Jacarezinho, por estar comercializando drogas.

De acordo com as informações, deslocaram-se ao local após a polícia militar receber uma denúncia contando sobre o crime. Ao visualizá-lo, ele colocou um eppendorf contendo cocaína na boca e, durante abordagem, afirmou que além dele já ter engolido outro tubo com o mesmo conteúdo, estaria ali para comercializar o que foi apreendido.

Entretanto, relatou que possuía mais drogas em sua residência e autorizou que fossem até o local sem mandado expedido. Na casa localizaram mais 21 eppendorfs com cocaína já prontos para comercialização e um um vazio, uma porção maior de cocaína, pesando um total de 30 gramas, e também uma porção de crack pesando cinco gramas, que renderiam aproximadamente 30 pedras.