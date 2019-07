Apreendido som e preso homem embriagado em Carlópolis

Por volta das 17h20m de sábado

A equipe realizava patrulhamento no final da tarde de sábado, dia 13, pelo Bairro Vista Alegre e na Rua Bauínia, percebeu um Fiat/Uno de cor azul com o som em volume excessivo e com o tampão do bagageiro aberto. Ao parar próximo do veículo para verificação do condutor e proprietário, esse se apresentou para a equipe como sendo o responsável pelo equipamento.

Não habilitado, já havia sido orientado e advertido anteriormente em virtude da perturbação do sossego. e ainda aparentava sinais visíveis de embriaguez como andar cambaleante, voz pastosa e forte odor etílico.

O veículo, por sua vez, após realizar consulta junto ao sistema não apresentou pendências administrativas e foi liberado logo em seguida para o irmão do motorista , porém o som, apreendido, foi encaminhado ao 3º Pelotão da Polícia Militar para lavratura de Termo Circunstanciado.