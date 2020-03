Preso homem por porte ilegal de arma em Santo Antônio

Proteção da família foi a justificativa

Neste final de semana, um homem de 37 anos foi preso devido à posse ilegal de arma na rua Jayme Guedes de Moura, em Santo Antônio da Platina. Preso, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

De acordo com a Polícia Militar, ao chegar no endereço, ele foi abordado do lado de fora da residência, onde confirmou que tem uma arma de fogo. Justificou que o objeto é para proteger sua família, pois estão ocorrendo muitos furtos em seu bairro e também estaria sendo ameaçado.

Na busca na casa, com autorização do morador, encontrou-se um revólver calibre 38, da marca Taurus, municiada com cinco cartuchos no tambor, num coldre de cor preto guardado em seu guarda roupa numa gaveta.