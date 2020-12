Câmeras de segurança ajudaram a identificar o culpado

No final de semana, um homem foi preso na rua Joaquim Onofre da Luz em Siqueira Campos. De acordo com as informações, o caso foi registrado, às 11h40m, após ele ter ateado fogo na APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

Durante patrulha, encontraram-no na rodoviária. Com ele tinha alguns objetos furtados, os quais foram identificados pelos funcionários, e o acusado estava vestindo a mesma roupa flagrada pela câmera de segurança. O álcool utilizado no incêndio e as chaves dos armários da instituição também foram localizados.

À vista disso, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.