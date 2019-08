Preso motorista bêbado em Santo Antônio da Platina

Carro passou em alta velocidade e na contramão em frente da PM

Os Policiais Militares Platinenses estavam em prontidão em frente da sede da 4ª Cia às 2h11m da madrugada deste domingo, dia quatro, na rua Afonso Pena quando um veículo GM/Chevette, em alta velocidade, passou na contramão de direção.

De imediato foi dada voz de abordagem ao condutor, mas ele não acatou a ordem e seguiu em fuga colocando em risco a vida dos PMs que tentaram efetuar a abordagem ao veículo que continuou na contramão de direção da Rua Rui Barbosa.

As equipes então embarcaram nas viaturas e deslocaram-se imediatamente no intuito de parar o elemento, o que aconteceu na rua Afonso Pena, onde um dos ocupantes tentou empreender fuga atravessando a via, sendo imediatamente contido.

Eram sete indivíduos dentro do carro e em revista minuciosa nada de ilícito foi encontrado. Já em buscas no local, havia uma porção de maconha e mais outra porção do entorpecente onde o outro individuo tentou se evadir.

O motorista não era habilitado e ainda apresentava fortes sinais de embriaguez como fala desconexa, vestes desalinhadas, odor etílico, olhos avermelhados e sonolência. Com voz pastosa, recusou o teste de etilômetro, porém realizado laudo de constatação foi preso e o outro indivíduo que dispensou a droga detido. Ambos encaminhados para providências.