Preso platinense que recebia droga sintética pelos Correios

Ele tinha passagens por uso de maconha

Na manhã desta segunda-feira, por volta das 10h30m, no Bairro São José, a Polícia Civil prendeu em flagrante um indivíduo que recebeu encomenda pelos Correios contendo drogas, em Santo Antônio da Platina.

Após receber denúncia do Denarc (Divisão Estadual de Narcóticos) de que o jovem de 21 anos de idade estava recebendo o entorpecente, o delegado Rafael Guimarães e investigadores foram ao local fazer campana e abordaram o rapaz imediatamente após a entrega da encomenda.

No interior do objeto entregue encontrados 75 pontos de LSD* e em buscas no quarto também foram apreendidos 1,2 grama de maconha, 1,3 grama de MDMA**, balança de precisão, vários saquinhos plásticos para embalar droga, facade separar droga e R$ 913,00.

Em razão de tais circunstâncias o indivíduo foi conduzido à delegacia de Polícia Civil onde recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico.

*O LSD (Dietilamida do Ácido Lisérgico) é uma substância, fabricada em laboratório; um alucinógeno, ou seja, é substância capaz de alterar a percepção daquele que faz seu uso. Essa alteração faz com que o usuário seja capaz de ver, sentir e ouvir coisas que não são reais.

O uso normalmente é feito pela via oral, colocando-se uma pequena gota do líquido embaixo da língua. Alguns usuários preferem, no entanto, colocar a substância em um pequeno pedaço de papel e, posteriormente, colocá-la sob a língua. O LSD também é encontrado em cubos de açúcar, micro-pontos e tabletes de gelatina.

É uma droga muito potente, por isso poucas quantidades são necessárias para que haja um grande efeito: Ampliação na capacidade de perceber cores e alterações na recepção de sons. Pode ocorrer, também, a chamada sinestesia, em que informações sensoriais misturam-se, sendo possível, por exemplo, ouvir uma cor. Além disso, a droga causa alterações na percepção de tempo e espaço. Causa muitos malefícios à saúde.

**MDMA, uma das substâncias presentes no ecstasy. Atua principalmente no sistema serotonérgico, aumentando a quantidade de serotonina que é liberada na fenda sináptica, levando ao aumento da energia, da empatia, do prazer, da confiança, da alegria e da aceitação.