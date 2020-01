Primeira dama zoa nude de vereadores de Jacarezinho

Teriam sido flagrados nus abraçados numa cama

Bruna Schwartz (foto abaixo com o marido) tem quase 40 anos menos do que o prefeito de Jacarezinho, o médico Sérgio Faria (DEM). Quando iniciaram o namoro ela tinha 24 anos, a sociedade regional pareceu desaprovar a união do homem público.

Só que ao longo do tempo a menina e o político, hoje também presidente da Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro) não se preocuparam, frequentaram eventos, o casal agora tem um filho e vive bem, alheio à eventuais maledicências.

Nesta quarta-feira, dia 29, a primeira-dama mais uma vez “causou” ao postar no Instagram uma imagem de dois vereadores locais nus numa cama (reprodução). Os comentários que circulam indicam que a foto teria sido feita recentemente num hotel de Curitiba. Bruna ainda zomba dos edis: “segue (…) a cena dos lindos vereadores”.

Sidnei Francisquinho, o Chiquinho Mecânico (Podemos) tem 49 anos, é casado, e exerce a profissão que o apelido indica.

André de Souza Melo, o Pastor André (DEM) é casado, pastor e vendedor e tem 42 anos.

A reportagem procurou a moça, que não se manifestou.

E também os dois vereadores por meio da Assessoria de Imprensa da câmara para que se posicionassem, explicassem tratar-se de um suposta montagem, assumissem um relacionamento amoroso ou simplesmente rebatessem registrando tratar-se de uma brincadeira de mau gosto ou, pelo menos, mentira.Não foi o que aconteceu.

Os dois disseram que “vão esperar mais detalhes para saber sobre a situação” e “no momento não irão se pronunciar”, o que, obviamente, aumenta ainda mais a polêmica.