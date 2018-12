Radialista acusado de estupro de vulnerável em Ribeirão Claro

Apontada vítima tem 11 anos

Um radialista da Nova FM está sendo acusado publicamente de estupro de vulnerável.Na manhã deste sábado, dia 29,a mãe de uma menina de 11 anos relatou por uma rede social ter descoberto o pretenso caso, reunido um grupo de amigos e ido até a sede da emissora por volta da uma hora da madrugada onde o suposto pedófilo se encontraria com a vítima.Quando a garota chegou,ele a teria atendido e, nesse momento, o acusado foi agredido fisicamente, mas conseguiu fugir.

Segundo o npdiario apurou, a mulher contou que o radialista teria trocado mensagens com a criança e enviado vídeos sexuais.

Também teria feito um vídeo se masturbando.

Foi registrado Boletim de Ocorrência na Polícia Militar.A reportagem procurou a rádio e o profissional, mas ninguém atendeu os telefonemas.

A delegada Patrícia Taborda abrirá inquérito e ouvirá as testemunhas após o feriado de réveillon.