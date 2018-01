Realizada Operação Bate Grade na cadeia platinense

Em busca de armas, serras, drogas e smartphones

Agentes da cadeia de Santo Antônio da Platina, com apoio das Polícias Militar e Civil, realizaram operação bate grade na noite de ontem e madrugada desta quinta-feira, dia quatro.A ação exigiu uma logística, como bloqueio da rua Pedro Claro Oliveira, no Jardim Santo André, onde se localiza a carceragem e a sede da delegacia. O fato atraiu dezenas de pessoas (foto) e logo circulou boato de que estaria havendo rebelião.

O objetivo do Depen (Departamento Penitenciário) foi localizar produtos ilegais como armas, drogas, celulares e carregadores, serras e estoques (objetos contundentes afiados como sendo facas).

Não foi divulgado ainda o que foi apreendido dessa vez.

Essas revistas são frequentes em todas as unidades prisionais, mas a que foi efetuada nesta ocasião foi motivada principalmente porque foram apreendidos smartphones numa cela na quarta-feira depois que os próprios detentos se fotografaram comendo churrasco. Lembre do caso: https://npdiario.com/policial/presos-assam-churrasco-e-tiram-fotos-dentro-de-cela-em-santo-antonio-da-platina/