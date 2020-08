Segurança de qualidade com muitos bares sendo abordados

No final de semana, a Polícia Militar iniciou uma operação em diversos lugares de Cambará.

De acordo com as informações, com esse trabalho foi realizado patrulha preventiva, com o objetivo de precaver delitos na cidade.

Os objetivos foram conseguidos e a ideia é continuar com esse trabalho para evitar crimes de todas as naturezas.