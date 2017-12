Reaparece bancário platinense que tinha desaparecido em Jacarezinho

Estagiário completou 20 anos na última sexta-feira

Sandra Cecília, mãe do jovem que havia desaparecido desde a madrugada de sexta-feira (22), justamente no dia em que completou 20 anos, confirmou nesta segunda-feira (25) que o filho reapareceu no domingo(24) às 14h30m em sua casa, em Jacarezinho.

Ela se disse aliviada e contou que o rapaz apenas disse que “estava com amigos”, sem maiores explicações.Também tem dormido muito desde que chegou.

Luiz Gabriel Ramos (fotos) reside com a mãe no bairro Pompeia, em Jacarezinho. Seu pai é eletricista e trabalha numa empresa de Santo Antônio da Platina.

O jovem, conhecido como “Popó” e “Tesouro”, estuda Ciências Contábeis em Ourinho (SP).