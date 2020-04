Recuperado carro roubado de família da zona rural platinense

As buscas pelos criminosos continuam

Na tarde deste domingo, dia cinco, aproximadamente às 18h, uma propriedade da área rural, localizada no bairro Taquaral de Santo Antônio da Platina, sofreu um assalto feito por cinco indivíduos armados com armas de fogo e uma faca.

De acordo com a Polícia Militar, eles chegaram ao endereço a pé e encapuzados. Segundo uma das vítimas, a primeira pergunta indagada foi se havia arma de fogo na casa da família. A cartucheira preta, antiga, sem numeração e marca, foi encontrada e levada com eles, mas não funcionava, era guardada apenas por recordação.

Completou que, além dos homens revirarem toda a casa, levaram R$ 500,00 e um Gol vermelho (foto). O veículo foi encontrado no dia seguinte, segunda-feira (06), escondido em um bambuzal no endereço citado, por volta das 08h30m.

Durante a execução do crime, um deles trancou a família no quarto e saíram do local, mas logo voltaram para avisá-los que abandonariam o carro próximo àquela área.

O veículo recuperado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina para os procedimentos de restituição ao proprietário.