Norte Pioneiro tem palestra sobre drogas

A Frente Parlamentar de Políticas sobre Drogas em parcerias com as prefeituras promovem um ciclo de debates na região para discutir a criação de estratégias para prevenção do uso de entorpecentes. Ribeirão do Pinhal foi um dos municípios que recebeu o palestrante Carlos Augusto Weber (foto), nesta quarta-feira (21), às 14 horas para ministrar o tema “Construindo Políticas Públicas Antidrogas”.

O objetivo do evento é discutir com profissionais de diversas áreas estratégias para prevenção, acolhimento, tratamento, inserção social e aproveitamento das informações na segurança pública para combate às drogas. O palestrante Weber é advogado, especialista em políticas públicas sobre drogas e vai apresentar um resumo das experiências bem sucedidas implantadas nesta área, quando trabalhou em Campo Largo.

O ciclo de palestras começou na segunda-feira (19) em Conselheiro Mairinck. Nessa terça-feira (20) foi em Siqueira Campos de manhã e em Carlópolis, à tarde.

Na quarta-feira (21) antes de estarem em Ribeirão do Pinhal os debates aconteceram em Jundiaí do Sul de manhã e depois em Santa Amélia, às 19h30. Na quinta-feira (22) será em Leópolis, às 9h e em Sertaneja, às 14h.

