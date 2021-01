Rigor contra alta velocidade e quem empina fazendo graça

Policiais Militares da ROCAM (Rondas com Motocicletas) vêm atuando firmemente com ações de preservação da ordem pública e segurança no trânsito. Ao receberem uma denúncia que motociclistas estavam empinando suas motos, quarta-feira na Rua Marcília Alves de Souza, foram ao local, onde viram um condutor empinando uma Honda CB 300, cor preta, o qual, ao perceber a iminente abordagem, se evadiu em alta velocidade.

Foi acompanhado e abordado na Rodovia Benedito Lúcio Machado.

Nesta situação, constatados cinco infrações de trânsito, realizadas as devidas notificações, bem como o condutor, menor, e motocicleta apreendidos e encaminhados para Delegacia de Polícia Civil local.

No último sábado (09), na Rua Afonso Pena, Vila São José, outro adolescente foi apreendido após ser flagrado fazendo manobras perigosas, o qual tentou se evadir a pé, mas foi abordado, resistindo a ação, sendo necessário imobilizá-lo e na sequência encaminhado à Delegacia de Polícia. Também foram realizadas 05 notificações e a moto (Honda CG 160, vermelha) apreendida.

Na mesma data, no Conjunto Bela Manhã, abordaram outro condutor, 20 anos, o qual não era habilitado e esteva com os retrovisores e escamento adulterados, sendo tomadas as devidas providências.