“É o momento de redobrar todos os cuidados”

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) cumprimentou nesta quarta-feira, 18, a prefeita de Ponta Grossa, Professora Elizabeth (foto), do PSD, “pela medida corajosa, mas necessária de decretar lockdown e suspender o transporte público por 10 dias”, disse o parlamentar no twitter. “O enfrentamento da Covid-19 passa pelo uso das máscaras, distanciamento social e isolamento”, completou o deputado.

Pelo decreto da prefeita estarão suspensos os serviços e atividades não essenciais pelos próximos dez dias, começando a valer a partir sexta-feira, 18, bem como a suspensão do transporte público.

Também neste período, segue vigente o toque de recolher, com proibição de circulação de pessoas nas vias e espaços públicos das 22 horas até as 6 horas, exceto as atividades consideradas essenciais.

As atividades não essenciais estão proibidas neste período em todas as modalidades de atendimento, estando suspenso o consumo, venda, entrega e retirada no local.