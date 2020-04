Rotam prende estelionatário com dinheiro falso em Siqueira Campos

Indivíduo flagrado com impressora e também cocaína

A ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) de Siqueira Campos prendeu um homem (que tem passagens anteriores pela polícia em Santo Antônio da Platina e Jacarezinho) na Rua Mato Grosso,no bairro Bom Jesus.

Foi após abordagem de um VW/Santana, cujo condutor, tinha três porções de cocaína e várias notas de R$ 20,00 falsas.

Durante buscas no interior do carro, havia folhas de papel com cédulas falsas impressas, uma impressora e um pen drive com projetos de notas falsas de dinheiro para impressão.

Dessa forma, todo o material apreendido e juntamente com o indivíduo encaminhados para Delegacia da Polícia Federal, em Londrina. O veículo foi consultado e possuía pendências administrativas, foi notificado e apreendido no pátio do pelotão.

Ele vai responder pelo crime de falsificação de papel-moeda e estelionato.Falsificar dinheiro é crime. A pena pode chegar a 12 anos de prisão.

É previsto no artigo 289 do Código Penal. A pena varia de três a 12 anos de prisão e multa. Estará sujeito à mesma pena quem importar ou exportar, adquirir, vender, trocar, ceder, emprestar, guardar ou introduzir na circulação moeda falsa. Mesmo tendo recebido de boa fé, comete crime, com pena prevista de seis meses a dois anos e multa, quem a recebe e a mantém em circulação, repassando a outros.