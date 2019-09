Sicredi faz gestão das emissões de gases do efeito estufa

Recebeu certificação

O Sicredi recebeu o selo prata do Programa GHG Protocol, como reconhecimento ao projeto Ecoeficiência desenvolvido pela instituição e que, por meio do plantio de nove mil árvores, buscou neutralizar mais de 3 mil toneladas de CO² emitidas pelas agências nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.

O inventário das emissões foi realizado por 548 agências ligadas à Central Sicredi PR/SP/RJ, referente ao ano base de 2017. Além disso, a instituição também vem investindo em agências mais sustentáveis, com uso energia fotovoltaica e coletores de água.

Promovemos ações que comprovam a nossa escolha por valorizar as pessoas, os associados e as comunidades onde atuamos, servindo de exemplo para todos”

Promovido pelas FGVces (Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas) e o World Resources Institute (WRI), o Programa Brasileiro GHG Protocol premia todos os anos empresas que se comprometem com a conservação do meio ambiente e buscam novas formas de gestão que reduzam os impactos da emissão de gases do efeito estufa (GEE). A edição deste ano (fotos) reconheceu pela segunda vez as iniciativas de sustentabilidade desenvolvidas pelo Sicredi em suas agências e nas superintendências regionais.

“Independentemente do setor e do tamanho, as empresas causam impactos ambientais de acordo com suas atividades, mas muitas optam por realizar ações para minimizar esse impacto em lugares distantes. No nosso caso, promovemos ações que comprovam a nossa escolha por valorizar as pessoas, os associados e as comunidades onde atuamos, servindo de exemplo para todos”, explica o presidente Nacional do Sicredi e da Central Sicredi PR/SP/RJ, Manfred Dasenbrock.

Ao todo, 141 organizações que participaram do programa em 2019. A premiação tem como base o mantimento do compromisso assinado no início do programa.

