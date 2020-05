Siqueira Campos se organiza até na gestão de filas nos bancos

Caixa Econômica local foi a que mais pagou auxílio no NP

O Comitê Municipal Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde de Combate a Covid-19 de Siqueira Campos está acompanhando os atendimentos por meio de seu presidente Gustavo Henrique, que vem se fazendo presente todos os dias em frente de agências bancárias para organização das filas.

As longas filas nos bancos durante os períodos de pagamento do auxílio emergencial estão sendo supervisionadas também por seguranças e fiscais da prefeitura.

A intenção é orientar as pessoas para que respeitem o distanciamento nas filas e façam uso de máscaras que nesse momento é indispensável. A rua Marechal Deodoro da Fonseca está fechada desde a segunda-feira (04), já que se não fosse isolada a fila tomaria conta de quarteirões e prejudicaria o tráfego de pessoas e até mesmo o trânsito. Medidas para redução das filas, bem como a eficiência do aplicativo Caixa Tem não foram aplicados de forma eficaz pelo Governo Federal, enquanto isso as autoridades locais ficaram encarregadas da missão de fiscalizar e organizar os alinhamentos.

De acordo com a Gerência da Caixa, a unidade de Siqueira Campos só ficou atrás de Cornélio Procópio no pagamento de Auxílio Emergencial para aquelas pessoas que não conseguiram gerar o Código no aplicativo Caixa Tem.

Além das fiscalizações nas ruas do centro, bairros e comércios, os voluntários contam com apoio da Secretaria de Saúde, Epidemiologia, Vigilância Sanitária, Associação Comercial e Empresarial de Siqueira (ACISC) e recomendam ainda o uso de máscaras, em locais de uso coletivo, públicos e particulares, do Paraná. Durante a noite está sendo realizada a limpeza e desinfecção das ruas na cidade.