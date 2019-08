Supermercado platinense assaltado pela 22ª vez (vídeos)

Na Vila Ribeiro

Joaquim Antônio Vieira é proprietário do Supermercado Luzitano (fotos), que foi assaltado no final da tarde de segunda-feira, dia cinco, em Santo Antônio da Platina. Localizado na Rua Antônio de Castro Vilas Boas, Bairro Vila Ribeiro, o local foi invadido e assaltado 22 vezes, segundo o dono informou nesta terça-feira, dia seis.

Dessa última vez, dois indivíduos encapuzados entraram no estabelecimento, um armado com revólver, renderam as pessoas e fugiram com dinheiro do caixa. Os Policiais Militares através de diligências e análise das câmeras de segurança (veja os três vídeos) identificaram os elementos (um de 14 e outro de 19 anos) e flagraram ambos próximo da residência de um deles.

Foram encontradas as roupas usadas no roubo, uma touca balaclava e vário objetos de procedência duvidosa (fotos). Na residência do menor havia várias portas furtadas. A dupla foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil e o rapaz ficou preso, enquanto o menino liberado depois.

O empresário lamentou o ocorrido, comentou que ninguém ficou ferido, e, nesse assalto, levaram R$ 1.200, sendo recuperados quase todo o dinheiro.

Joaquim continua trabalhando, com receio, mas esperançoso que um dia possa abrir seu comércio sem medo. Admite que a situação é difícil e confia nas autoridades policiais.